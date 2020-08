David Silva, Di Marzio: "Un giocatore come lui si attende ma la Lazio aspetta una risposta"

Sono ore di trepidante attesa per la Lazio. Il nome è ormai quello che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane: quello di David Silva. La sua firma era attesa all’inizio di questa settimana e non è arrivata e questo silenzio non piace alla società biancoceleste. Il patron Lotito in primis sta lasciando al giocatore tutto il tempo che vuole, ma questo tempo ha una scadenza. Niente ultimatum quindi, ma comunque una risposta deve arrivare a breve. A conferma di questa tesi ci sono anche le parole di Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport: “La Lazio si aspetta risposte definitive forse già oggi, almeno lo spera. Non vuole dare ultimatum a un campione come Silva, ma ci sono i soliti sospetti del mercato e il tempo passa. Quando si prende troppo tempo e si rimandano i contratti indietro si perde ottimismo. Un giocatore come David Silva si aspetta ancora un po’, vedremo quali saranno i segnali che arriveranno alla Lazio. Se si tratta di questioni famigliari per tornare a casa e dire sì al Valencia, o se si tratta di un discorso economico per le offerte che arrivano dal Qatar”.

