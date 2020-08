DIRETTA - Calciomercato Lazio: Caicedo verso il Qatar, Reina batte la concorrenza. Su Fares...

CALCIOMERCATO LAZIO - Domani la squadra di mister Inzaghi partirà alla volta del ritiro di Auronzo di Cadore per preparare la prossima stagione. Ad oggi le novità in rosa riguardano Escalante, Akpa Akrpro e Kiyine, ma la società biancoceleste sta lavorando su diversi fronti. Continua a essere a un passo dall'approdo a Roma Mohamed Fares. Trovata l'intesa con Raiola, la Lazio sta cercando di colmare la differenza di 3-4 milioni che la separano dalla Spal. Gli emiliano non sembrano interessati a Palombi, mentre piacciono Lombardi e Kiyine come eventuali contropartite. L'accordo sembra vciino, nonostante l'inserimento di Cagliari e Fiorentina. Entro una decina di giorni, poi, si conoscerà il futuro di Marash Kumbulla: i biancocelesti non si spingeranno oltre i 20 milioni, più il cartellino di André Anderson. Tutto, tuttavia, dipenderà dalle mosse dell'Inter.

SITUAZIONE CAICEDO - Caicedo sempre più vicino al Qatar. Ieri si è allenato a Formello, domani partirà per Auronzo, ma è ancora in bilico. L'Al Gharafa, che ha presentato un'offerta da tre milioni, resta la soluzione più accreditata. Ma anche l'Al Duhail avrebbe provato ad aprire una trattativa. Lui e la moglie, Maria Garcia, hanno dato l'ok per il trasferimento a Doha, dove firmerebbe l'ultimo contratto importante della carriera. La richiesta di Lotito e Tare è di 6-7 milioni, per questo motivo la trattativa non si è ancora conclusa e si sono allungati i tempi.

MURIQI E REINA - Pepe Reina sembra aver scavalcato Consigli e Sergio Rico per il posto di vice-Strakosha. Rientrato dal prestito all'Aston Villa, lo spagnolo è chiuso da Donnarumma nel Milan e il trasferimento al Valencia non è andato a buon fine. La Lazio l'ha messo nel mirino, e nelle ultime ore pare esserci stata un'importante accelerata. Rimane vicino alla chiusura, infine, l'operazione Muriqi, con i biancocelesti che avrebbero alzato la posta, inserendo anche il cartellino di Bastos, che sta ricevendo i corteggiamenti anche del Basaksheir. Dalle parti di Formello c'è una fiducia smisurata sulla buona riuscita dell'operazione. Con o senza il "contributo" dell'angolano.

