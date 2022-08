DIRETTA - Calciomercato Lazio, Lotito a un bivio: Ilic o Lo Celso. Mentre Luis Alberto…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO - Si fa sempre più imminente l’inizio del campionato e con lui si avvicina anche il gong finale alla sessione di mercato, per questo la Lazio sta cercando di stringere i tempi tanto sulle uscite quanto sulle entrate. Non si ferma la società biancoceleste, vuole regalare ancora qualche rinforzo alla rosa per rendederla più competitiva ma soprattutto attrezzata per la stagione che sarà. C’è bisogno di fare chiarezza sulla vicenda che lega Luis Alberto a Ilic, lo spagnolo al momento non andrà a Siviglia. Il club andaluso e la società capitolina non hanno trovato l’intesa, potrebbe arrivare a fine agosto o forse no. Il suo destino è sospeso, l’unica cosa certa è che Lotito non svenderà il cartellino del Mago. Vuole riflettere sulla strategia da mettere in atto, Ilic è bloccato e il suo arrivo è strettamente legato alla partenza del centrocampista. Nel frattempo, ecco arrivare il piano b: Giovanni Lo Celso. Sul fronte terzino il pallino è sempre Emerson Palmieri, ma serve una cessione prima fra tutte quella di Hysaj.

USCITE - Dopo il trasferimento di Escalante alla Cremonese, sperano di salutare anche Akpa Akpro e Francesco Acerbi, ancora in attesa di una nuova sistemazione. La loro partenza aiuterebbe economicamente la società che potrebbe così concentrarsi su ulteriori innesti. La cessione che però desta maggior apprensione, non solo ai tifosi, è quella di Sergej Milinkovic Savic. Qualche pretendente è stata allontanata, ma c’è il Manchester United pronto a bussare alla porte di Formello. La fine del mercato si avvicina, ma è ancora distante per poter tirare definitivamente un sospiro di sollievo. Non si escludono colpi di scena.

