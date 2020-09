DIRETTA – Calciomercato Lazio, Muriqi a un passo. Nome nuovo per il centrocampo

AGGIORNAMENTO ORE 12.40: Nome nuovo per il centrocampo della Lazio. Secondo quanto riportato dalla rivista sportiva Don Balon, Jefferson Lerma potrebbe rientrare nei piani di mercato biancocelesti. Il centrocampista colombiano non continuerà l'avventura al Bournemouth dopo la retrocessione del club inglese, e sta già cercando una nuova squadra. Forte fisicamente e dotato di buona tecnica, il classe '94 si è già affermato nella nazionale colombiana e per la nuova stagione vuole una sfida stimolante. Piace anche in Spagna, ma la Lazio potrebbe essere la scelta giusta per il suo futuro.

CALCIOMERCATO LAZIO – Per Muriqi ci siamo per Fares manca ancora l'ultimo sforzo. Sono diventate ormai due vere e proprie telenovele di mercato, quelle per l'attaccante kosovaro e l'esterno algerino, con la Lazio che sta facendo di tutto per portare i due calciatori in biancoceleste.

MURIQI – L'attaccante classe 94' del Fenerbahce è a un passo dall'approdare nella capitale. Nella giornata di ieri come raccontato dalla nostra redazione, c'è stata l'impennata decisiva alla trattativa: 16 milioni + 3 di bonus ai turchi, e un contratto da 2,5 milioni bonus inclusi al calciatore. Vanno sistemati gli ultimi dettagli e la giornata di oggi sembra essere quella giusta. Muriqi sarà la nuova torre in attacco di Inzaghi.

FARES – La Spal continua a chiedere 10, la Lazio offre 7+2. Manca ancora uno sforzo per concretizzare anche la trattativa legata all'algerino, ma la sensazione è che si andrà a dama. Nonostante i biancocelesti abbiano fino all'ultimo provato a inserire Palombi, gli emiliani chiedono solo cash. È attesa una loro risposta definitiva a breve, e non va tralasciato l'interessamento dell'Inter per il calciatore, ma non è da escludere che sia una delle tante manovre di disturbo dettate dal mercato. Le prossime ore saranno decisive.

PAQUETA – Nella giornata di ieri è rimbalzato il nome di Lucas Paquetà, con i biancocelesti che lo avrebbero richiesto in prestito con diritto di riscatto. I rossoneri avrebbero chiesto l'obbligo, e sarebbe emerso il nome di Caicedo come eventuale pedina di scambio di prestiti, ma la Lazio cederebbe l'ecuadoriano solo a titolo definitivo, e non per meno dii 6/7 milioni.

USCITE – il Nome di Caicedo resta in uscita, così come quello di Bastos, Wallace, Badelj, Proto, Jony, Durmisi e Di Gennaro. Tanti nomi che il ds Tare dovrà essere bravo a piazzare, impresa non facile, ma che farebbe risparmiare 12 milioni di ingaggio che potrebbero essere reinvestiti sul mercato. Tuttavia, il nome più caldo destinato forse a lasciare i biancocelesti, sembra quello di Cristiano Lombardi. L'esterno autore di una buona stagione in prestito alla Salernitana, sembra essere al centro di una trattativa molto ben avviata tra Lazio e Bologna, con Mihajlovic che lo avrebbe richiesto personalmente.

