DIRETTA | Presentazione Lazio Women, Lotito: "Questa squadra è un gioiello" - FT & VD

AGGIORNAMENTO 23:10 - Di seguito è intervenuta la sindaca Virginia Raggi che ha voluto complimentarsi con le ragazze e lanciare un messaggio di speranza agli esercenti di via Veneto.

AGGIORNAMENTO 23:00 - Ogni singolo componente della rosa ha sfilato annunciato dallo speaker Riccardo Celletti. Dopo è intervenuto il presidente Claudio Lotito che ha lanciato un messaggio di buon auspicio.

AGGIORNAMENTO 22:40 - Alla sfilata c'è anche l'aquila Olympia. Immancabili le foto con la sindaca Raggi e i tifosi presenti all'evento.

AGGIORNAMENTO 22:15 - In passerella anche Nikola Williams. La coach, vice e compagna nella vita di Carolina Morace, ha sfilato insieme allo stilista Emanuele Bilancia.

AGGIORNAMENTO 22:05 - L'evento è cominciato con la sfilata delle calciatrici biancocelesti in passerella. Le laziali stanno indossando gli abiti firmati dalla casa di moda Moimimì. Le prime sono Labate, Martin e Heroum.

AGGIORNAMENTO ORE 21:15 - Nella location dell'evento arriva anche la sindaca Virginia Raggi. Anche lei, come il presidente biancoceleste, interverrà all'interno della serata.

AGGIORNAMENTO 21:05 - Il presidente Claudio Lotito è arrivato a via Veneto. Durante la manifestazione il patron biancoceleste prenderà la parola per presentare la rosa a disposizione di Carolina Morace.

Sotto le stelle di Roma calcio e moda si incontrano nei i colori biancocelesti. Alle 21:00 a via Veneto, nella magnifica cornice delle Mura Aureliane, verrà presentata la rosa della Lazio Women per la stagione 2021/22. L'evento "Il Calcio incontra la Moda", organizzato dalla Società Sportiva Lazio in collaborazione con l’Associazione Via Veneto e patrocinata dal Comune di Roma, darà la possibilità alle calciatrici di sfilare con i capi di Moimimì, casa di moda che ha realizzato le divise ufficiali e la tenuta da viaggio per le trasferte. Presenti alla manifestazione il presidente Claudio Lotito e la sindaca Virginia Raggi insieme all'assessora Veronica Tasciotti.