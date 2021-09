Presentazione Lazio Women, Raggi: "Con eventi come questi rinasce l'Italia"

A via Veneto è andato in scena l'evento "Il Calcio incontra la Moda" in cui è stata presentata la nuova rosa della Lazio Women. Durante la manifestazione ha preso la parola la sindaca Virginia Raggi: "Parlare dopo il presidente non è mai facile. Lo ringrazio, insieme alla squadra e alla coach Carolina Morace: vi attende una stagione durissima, ma saprete dare il meglio superando ostacoli importanti. Grazie a chi ha organizzato l'evento perché questa sera è come se fossimo immersi nella strada della Dolce Vita. Roma è anche sport, oltre a moda e cultura. Durante il Covid queste ragazze hanno tenuto duro e mostrato una tenacia e perseveranza non banali vincendo contro tutti. Lo hanno fatto perchè sono un gruppo unito. L'Associazione Via Veneto, formata da commercianti, albergatori che hanno combattuto una battaglia durissima. Il Covid uccide due volte, ma loro hanno tenuto duro perché dietro ogni serranda, ogni portone, ci sono famiglie. Questa sera hanno deciso di giocare insieme una partita e hanno vinto. Da esempi come questi rinasce Roma, rinasce l'Italia. Serviva una serata come questa. Anche gli artisti hanno sofferto molto, ma ora bisogna lottare come una squadra. Auguriamo a tutti i migliori successi".