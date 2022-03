DIRETTA PRIMAVERA - Lazio - Frosinone 1-0: Ferrante porta in vantaggio i biancocelesti

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Campionato Primavera2 | 9ª giornata di ritorno

Domenica 27 marzo 2022, ore 14:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-3-1-2): Moretti; Pollini, Silva, Santovito, Marinacci; Ferrante, Ferro, Bertini; Adjaoudi; Tare, Crespi. A disp.: Furlanetto, Morsa, Bedini, Del Mastro, Cantiani, Quaresima, Muhammad Schuan, Troise, Mancino, Shehu, Nasri. All.: Alessandro Calori

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Evan, Maestrelli, Bracaglia, Benacquista; Cangianiello, Bruno, Peres; Selvini, Favale, Stampete. A disp.: Vilardi, Barzanti, Rosati, Kamensek, Bianchi, Battisti, Milazzo, Recchiuti, Di Palma, Pittaccio, Jirillo, Scognamiglio. All.: Giorgio Gorgone

Arbitro: Simone Galipò (sez. Firenze)

Assistenti: Andrea Niedda - Mario Pinna

Ammoniti: Evan (F) Tare (L)

Espulsi: ///

FINE PRIMO TEMPO

45' - 2 minuti di recupero concesso.

43' - Punizione vicino alla bandierina conquistata dagli ospiti: alla battuta va Favale, cross teso ma il pallone finisce in corner.

40' - Fosinone frastornato dal vantaggio laziale.

31' - GOOOOOOOOL LAZIOOOOOO! Punizione interessante conquistata da Massil e giallo per Evan: sul pallone va capitan Bertini, Palmisani para, sulla ribattuta va Ferrante che sblocca il match.

27' - A terra Marinacci per un problema al piede destro. Necessario l'intervento dello staff medico.

26' - Palleggio della Lazio che punta sulle corsie esterne. Buono il cross di Massil per Marinacci, Peres è bravo ad arrivarci per primo e a scongiurare il pericolo.

20' - Gli ospiti alzano i ritmi e si rendono ancora pericolosi. Lazio che non riesce a gestire il pallone con facilità, ancora i troppi errori a centrocampo puniscono la formazione di Calori.

13' - Occasione per Peres che spara alto il pallone sopra la traversa. Frosinone che si era ritrovato con parecchi uomini nell'area di rigore biancoceleste.

10' - Evan stende Marinacci, anche stavolta nessun cartellino. Scontri duri tra i giocatori che sentono il peso della partita.

7' - Brutto fallo da parte di Ferro. Galipò lo grazia e non sfodera il giallo.

5' - Squadre corte e pochi spazi. Qualche errore di troppo della Lazio che in 5 minuti regala 2 rimesse laterali.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Frosinone, gara valida per la 9ª giornata di ritorno del campionato di Primavera 2. La Lazio di Alessandro Calori vive un momento negativo dopo la bella stagione disputata fino a 4 giornate fa (3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 sfide). Oggi lo scontro diretto contro il Frosinone significherà tanto per continuare a mirare l'obiettivo promozione. L'allenatore biancoceleste recupera Ferro ma restano numerosi indisponibili fermi ai box, novità assoluta il ritorno di Jorge Silva. Attualmente i capitolini occupano il secondo posto in classifica insieme proprio ai ciociari i quali però hanno una partita da recuperare.