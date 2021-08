Empoli - Lazio, 1500 biglietti per i tifosi biancocelesti: si attende l'ok del Gos

La Lazio scenderà in campo sabato sera alle 20:45 contro l’Empoli allo stadio Castellani. I tifosi non vedono l’ora di poter tornare allo stadio a tifare la propria squadra, per il momento niente di certo ma probabilmente i supporter biancocelesti potranno recarsi a Empoli. Così come riporta Il Messaggero, entro domani il club toscano diramerà un comunicato tramite i canali ufficiali per dare indicazioni ai tifosi ospiti che vorranno assistere al match dal vivo. La capienza dello stadio si sa sarà ridotta quindi saranno messi a disposizione dei tifosi ospiti solo 1500 biglietti (la metà della capienza del settore). La vendita dei tagliandi avverrà tramite il circuito di Viva Ticket. Si attende l’ok da parte del Gos. Eventualmente, le modalità di accesso allo stadio sono sempre quelle rese note fin'ora quindi i tifosi dovranno essere muniti di green pass o di un tampone effettuato entro le 24/48h precedenti al match con esito negativo o un certificato di guarigione dal Covid.

