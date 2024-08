Europa League | Lazio, Lotito: "Avversarie impegnative. Baroni? Abbiamo fiducia"

A margine del sorteggio di Europa League ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Enrico Lotito per commentare le avversarie. Le sue parole: "È un sorteggio con un nuovo format, che ci dà più consapevolezza nell’affrontare squadre impegnative, vedi porto e Ajax che sono gare molto belle. Lo scorso venivamo dalla Champions, molto impegnativa e quest’anno ci avventuriamo in questa nuova competizione e non vediamo l’ora di giocarla. Baroni? Gli abbiamo dato questa possibilità, è stato un grande allenatore. È la sua prima grande esperienza, farà il suo esordio in Europa. Abbiamo fiducia in lui".