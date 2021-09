Europa League, si parte: la modifica del calendario Uefa

La fase a gironi di Europa League è iniziata oggi con la partita tra Spartak Mosca e Legia Varsavia. La Lazio esordirà domani a Istanbul in casa del Galatasaray, mentre nell'altra partita del girone il Marsiglia farà visita alla Lokomotiv Mosca. Da questa edizione delle competizioni Uefa (Champions League, Europa League e Conference League) è stata introdotta una modifica nel calendario del girone: nella quarta, quinta e sesta giornata si giocheranno le gare di ritorno rispettivamente della terza, seconda e prima giornata, seguendo quindi l'ordine inverso delle prime tre partite. Fino alla scorsa stagione invece la quinta giornata rappresentava il ritorno della prima, la sesta il ritorno della seconda e la quarta il ritorno della terza. Analizzando il calendario biancoceleste, il Galatasaray aprirà e chiuderà il girone della squadra di Sarri, la Lokomotiv verrà affrontata nella seconda (in casa) e nella quinta giornata (in trasferta), il Marsiglia nelle due centrali (prima all'Olimpico poi al Velodrome).

