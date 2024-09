EURORIVALI - Dinamo Kiev, Shovkovskyi tra turnover e infortuni: ecco la situazione

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

La Dinamo Kiev pareggia contro Rukh Lviv e interrompe la serie di cinque vittorie consecutive con cui aveva iniziato il campionato. Uno 0-0 che permette anche l’aggancio dell’Oleksandrija in testa alla classifica. Il tecnico della Dinamo, Alexander Shovkovskyi, però non fa drammi: « Ai ragazzi ho fatto i complimenti, è stata una partita ben giocata. Ho detto loro che ora dobbiamo guardare avanti e prepararci bene all’esordio in Europa League ». L’impegno con la Lazio è alle porte, si giocherà ad Amburgo, in campo neutro, perché a Kiev è impossibile garantire la sicurezza di tutte le componenti. Possibile che Shovkovskyi confermi il 4-3-3 visto nelle ultime uscite. Mancheranno sicuramente il centrale Denis Popov, il centrocampista Mykola Mykhaylenko e l’ala destra Nazar Voloshyn ancora alle prese con i rispettivi infortuni: « Non ci saranno nemmeno contro la Lazio, sono ancora in fase di recupero », ha detto Shovkovskyi ai media ucraini.

INFORTUNI E SCELTE - Tre assenze importanti per la Dinamo. Soprattutto Popov e Voloshyn che lo scorso anno era stato grande protagonista con nove gol e otto assist in 30 presenze e anche in questa stagione era partito bene, segnando in casa dei Rangers, nella vittoria 0-2 che era valsa la qualificazione ai play-off di Champions League. Sarà dunque ancora 4-3-3 per il tecnico ucraino che potrebbe operare qualche rotazione rispetto all'ultima di campionato. Bushchan sarà come al solito il numero uno; sulla fascia destra di difesa è ballottaggio tra Karavaev e Tymchyk, a sinistra probabile maglia da titolare per Dubinchak, con al centro Mykhavko e uno tra Ceballos e Bilovar. A centrocampo sembrano favoriti Brazhko, Buyalskyi e Shaparenko, ma occhio a Pikhalyonok che può insidiare Brazhko per una maglia dal primo minuto. In attacco Vanat dovrebbe muoversi da centravanti con Kabaev e Yarmolenko sugli esterni.

Probabile formazione (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Mykhavko, Ceballos, Dubinchak; Shaparenko, Brazhko, Buyalskyi; Yarmolenko, Vanat, Kabaev.

Ballottaggi: Karavaev-Tymchyk 55-45%, Ceballos-Bilovar 60-40%, Brazhko-Pikhalyonok 55-45%