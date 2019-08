FORMELLO - Lazio, Ferragosto di lavoro: Inzaghi insiste con la tattica

FORMELLO - Ferragosto di lavoro per la Lazio. Simone Inzaghi fissa la seduta a Formello alle 9.30 e poi “libera” la squadra fino a domani pomeriggio (la ripresa è prevista alle 18). Al Fersini quasi tutte le esercitazioni sono tattiche: il tecnico prova di nuovo i movimenti del 3-5-2 in vista della prima giornata con la Sampdoria (a Marassi domenica 25 agosto). Concetti da memorizzare alla perfezione. Per arrivare a 20 calciatori (esclusi i portieri) vengono aggregati tre ragazzi della Primavera: Cipriano (per Marusic, con Patric avanzato sulla fascia destra), Falbo (per Lulic) e Nimmermeer (per Caicedo).

QUADRO. Gli infortunati proseguono il proprio protocollo riabilitativo. Non parteciperanno all’amichevole organizzata per domenica mattina contro la Primavera di Menichini. La Lazio chiuderà con i baby biancocelesti la striscia dei dieci test estivi. Lulic dovrebbe farcela per la Samp: è fermo da inizio agosto per una lesione muscolare all’adduttore, l’ha riportata dopo la partita con il Paderborn, la prossima settimana proverà a riaggregarsi e a mettere qualche allenamento nelle gambe prima della trasferta di Genova.

GLI ALTRI. Ci prova anche Milinkovic (trauma distrattivo all’anca): verrà valutato quotidianamente, in caso di forfait toccherà a Parolo fare la mezzala destra all’esordio in campionato. Caicedo è alle prese con un’elongazione al polpaccio sinistro: potrebbe essere convocato ma visto il derby alla seconda giornata non si correranno rischi eccessivi. Correa e Immobile guideranno l’attacco biancoceleste al debutto stagionale.

