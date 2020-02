FORMELLO - Lazio, forfait Lulic: c’è Jony. Bastos out, tocca a Patric

FORMELLO - Un dubbio di formazione si depenna con il rientro negli spogliatoi di Bastos: l’angolano, in ballottaggio con Patric, si ferma all’inizio delle prove tattiche per un problema muscolare. Seduta interrotta e partita a forte rischio. Forfait dietro l’angolo, trattandosi dell’ultima seduta prima della partenza per Parma. Toccherà allo spagnolo chiudere la linea con Luiz Felipe e Acerbi, slittato sul centrosinistra per occupare il posto lasciato libero dalla squalifica di Radu.

DECISIONI. Milinkovic è l’altro big stoppato dal Giudice Sportivo. Parolo è pronto, non gioca dall’inizio dalla trasferta di Brescia. Leiva e Luis Alberto a completare il terzetto centrale. A sinistra non ce la fa Lulic: il capitano, ieri mattina in Paideia per un accertamento alla caviglia sinistra, non verrà nemmeno convocato. Non era in campo coi compagni stamattina. Chance sicura per Jony e forse anche per Marusic sulla fascia opposta: il montenegrino prova a insidiare Lazzari, che mantiene ancora un leggerissimo vantaggio nonostante le prove odierne. Davanti Caicedo con Immobile. Correa ha recuperato per la panchina, verrà sganciato soltanto in caso di necessità assoluta come Cataldi, pedina ritrovata a centrocampo. Hanno smaltito entrambi i rispettivi problemi al polpaccio destro.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Marusic, D. Anderson, Minala, Cataldi, A. Anderson, Lukaku, Adekanye, Correa. All.: Inzaghi.