FORMELLO - Lazio, la ripresa: Luis Alberto fermo, Radu ritenta...

FORMELLO - Primo allenamento con vista sul derby. Sarri ritrova la rosa dopo il giorno di riposo concesso: una seduta al giorno, tranne domani (doppia alle 10.30 e 15), fino alla rifinitura di sabato. Oggi è rimasto a riposo Luis Alberto: non si è visto in campo coi compagni, le sue condizioni non dovrebbero preoccupare, si riunirà alla squadra nel giro di pochi giorni. In infermeria c’è Cataldi, il regista è sulla via del recupero: sta risolvendo lo stiramento al flessore sinistro, il suo ritorno in gruppo è previsto nel giro di 48 ore. Regalerà un’opzione in più a centrocampo. In attacco è squalificato Zaccagni, un altro di quelli risparmiati dalla sgambata odierna, caratterizzata da un lavoro atletico di allunghi (più pesante per chi non ha affrontato dal primo minuto il Venezia).

CONDIZIONI. Davanti tridente scontato con Felipe Anderson e Pedro ai lati di Immobile. I dubbi maggiori sono in difesa: Marusic rientra dalla squalifica, giocherà a sinistra se verrà rilanciato Lazzari titolare sulla corsia destra L’ex Spal ha riassaporato una partita ufficiale dopo un mese trascorso ai box per la lesione di secondo grado al flessore destro. Patric ha convinto da quella parte, l’opzione Hysaj è in ritardo. Poi vanno fanno i conti con le condizioni di Radu, fermo da 10 giorni a causa della fascite plantare. Nuovi provini sono in programma nei prossimi giorni, si capirà se il dolore al tallone gli darà tregua e gli permetterà di tornare almeno nella lista dei convocati.