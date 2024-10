FORMELLO - Lazio, oggi la ripresa: riecco Romagnoli, Baroni riflette

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Un giorno di riposo e poi via alla preparazione del turno infrasettimanale. Gli allenamenti riprenderanno oggi alle 15. Si rivedrà tra i convocati Lazzari, gli esami di oggi hanno evidenziato la guarigione dalla lesione muscolare al retto femorale. La conferma arriverà dai due allenamenti in programma prima della partenza per Como. La rifinitura è prevista per mercoledì mattina. Baroni rifletterà nelle prossime 48 ore sul possibile turnover, ritroverà Romagnoli dopo il turno di squalifica, da valutare ci sono Zaccagni (fuori con il Genoa per un attacco gastrointestinale) e Gila, colpito duro alla coscia destra nel secondo tempo di domenica.

L'allenatore calcolerà lo spreco di energie delle ultime partite, ci sono diversi dubbi di formazione, stavolta la "rivoluzione" non è così scontata. Ballottaggio tra Tavares e Pellegrini a sinistra, a destra dovrebbe essere confermato Marusic, Gigot spera in una nuova chance dopo l'esordio con il Twente. A centrocampo punta la maglia Vecino (può rifiatare Guendouzi), davanti Pedro in lizza, le mosse dipenderanno anche dalle condizioni di Zaccagni.

