FORMELLO - Lazio, quanti assenti per Sarri: la situazione in infermeria

FORMELLO - Calciatori ai box, tra chi spera di rientrare in tempo e chi ha la bandiera bianca in bella vista. Poi tutti gli altri assenti, inaspettati nella seduta di oggi pomeriggio: sul campo, oltre a Immobile, Lazzari e Casale, non si vedono nemmeno Milinkovic, Vecino, Gila e Hysaj. Gli ultimi tre, fino a ieri impegnati con le rispettive nazionali, dovrebbero riaffacciarsi in gruppo domani per l’inizio delle prove tattiche anti-Spezia. La speranza è più che altro nella gestione delle condizioni del Sergente, che ieri al contrario aveva svolto regolarmente coi compagni la sgambata pomeridiana (dovrebbe trattarsi di un permesso societario). Domani saranno fondamentali i nuovi accertamenti strumentali di Immobile per capire le possibilità di un suo recupero per domenica. Ha rimediato una micro-lesione al bicipite femorale, al momento prevale il pessimismo.

CONDIZIONE. Si procede con cautela alla vigilia del secondo tour de force stagionale, un infortunio più grave comprometterebbe la sua presenza per diverse partite. Al suo posto, in caso di forfait, uno tra Cancellieri e Felipe Anderson, che si sposterebbe nella posizione da falso nueve lasciando a Pedro il posto sulla destra. Lo spagnolo sta bene, ha segnato contro la Cremonese, da quel momento in poi non ha saltato nemmeno un allenamento a Formello. L’ex Barcellona, anche nel caso in cui venisse scelto Cancellieri al centro dell’attacco, si giocherebbe comunque la maglia da titolare con Zaccagni. In difesa è rientrato Patric, farà coppia con Romagnoli. Casale è out per uno stiramento tra il primo e il secondo grado. Lazzari può farcela, potrebbe tornare in gruppo domani, poi eventualmente sarà Sarri decidere sul suo impiego dall’inizio o meno.

