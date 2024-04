FORMELLO - Lazio, rifinitura a Pasquetta: le possibili scelte di Tudor

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Pasquetta in campo, c'è il bis con la Juve in vista. Tudor prova a gestire uomini ed energie, potrebbe cambiare diverse pedine rispetto al primo round di campionato coi bianconeri. In primis in attacco: Immobile stavolta sembra in vantaggio su Castellanos. Ciro e non solo, dovrebbe ritrovare la maglia da titolare anche Luis Alberto: il Mago e Felipe Anderson favoriti per il tandem alle spalle dell'unico centravanti.

Ai box ci sono ancora Provedel, Lazzari e Rovella. Pellegrini è squalificato anche per l'andata di Coppa Italia, il giudice sportivo dopo il derby aveva fermato per un turno anche Pedro. Sugli esterni del 3-4-2-1 viaggiano verso la conferma Marusic e Zaccagni, le assenze costringeranno alla seconda partita consecutiva il montenegrino e l'ex Verona. In mezzo ballottaggi apertissimi, potrebbero spuntarla Guendouzi e Vecino per Cataldi e Kamada. Dietro possibile chance per Patric al posto di uno tra Casale e Gila: sono in vantaggio i due spagnoli ai lati di Romagnoli.

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. A disp.: Sepe, Renzetti, Hysaj, Casale, Ruggeri, Cataldi, Coulibaly, Kamada, Castellanos, Saná Fernandes, Diego Gonzalez. All.: Tudor.