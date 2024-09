Francia, Guendouzi convocato dal ct: la reazione social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Guendouzi prenderà parte alle gare di Nations League contro Italia e Belgio, rispettivamente il 6 e il 9 settembre alle 20:45. La notizia è arrivata nel pomeriggio attraverso una nota diramata tramite il sito ufficiale della Federcalcio francese e il centrocampista della Lazio non può che essere più entusiasta. Domani raggiungerà il resto della squadra in ritiro e intanto, via social, ha mostrato tutta la sua contentezza condividendo uno scatto che lo ritrae con la maglia della Nazionale e tre cuori che compongono la bandiera del suo paese.

Pubblicato il 2/09