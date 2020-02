Genoa - Lazio, Marusic: "Uniti e motivati, continuiamo così e vediamo che succede"

La sua firma, la seconda in stagione, per mettere subito la partita sui binari giusti. Nelle ultime partite Adam Marusic si è ripreso la fascia destra della Lazio, contribuendo agli ultimi successi pesantissimi per la corsa della squadra di Simone Inzaghi. L’esterno montenegrino ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Channel: “Giovavamo contro una squadra forte. Abbiamo segnato dopo due minuti e disputato una buona prima mezz’ora, poi loro sono cresciuti. La cosa più importante comunque è aver trovato i tre punti. Io mi sento molto meglio fisicamente, non cambia destra o sinistra. Gioco dove vuole il mister, ora ho fatto queste tre gare dal primo minuto e dobbiamo continuare così. Il gol devo ancora rivederlo: sulla sponda di Caicedo ho visto che mi venivano incontro due difensori, ma sono andato avanti e ho tirato. Siamo una grande famiglia, Vavro anche ha giocato una grande partita. Non era facile sostituire Acerbi, non giocava da tanto tempo e gli abbiamo detto di farlo con fiducia. Siamo una grande squadra, chi gioca cinque minuti e chi novanta. Giochiamo tutti insieme, con grande motivazione e voglia. Poi vedremo cosa succede”.