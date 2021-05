Immobile: "La famiglia è un punto di riferimento. E per vincere l'Europeo..."

Si è tenuta oggi la prima edizione degli Stati Generali della Natalità, evento consumatosi al Foyer dell'Auditorium della Conciliazione a Roma. Oltre a Papa Francesco e al Premier Mario Draghi, erano presenti anche Claudio Lotito e Ciro Immobile insieme alla moglie Jessica. Proprio l'attaccante della Lazio insieme alla sua consorte sono intervenuti in quanto portatori di valori sani nell'ambito della famiglia. Ecco le loro parole:

LA FAMIGLIA - "Per noi è bello poter essere qui e parlare della nostra famiglia, da papà e mamma di tre bellissimi figli. Io vengo da una famiglia numerosissima, sono cresciuto con questa cultura. Abbiamo la benedizione del Santo Padre per il quarto figlio ma dovete parlare con Jessica di questo (ride, ndr). La mia famiglia è il mio nido quando torno a casa e loro mi aspettano, è sempre un'emozione diversa. Li vedo crescere giorno dopo giorno anche se all'inizio li ho vissuti poco. Quando abbiamo avuto Michela io giocavo in Serie B, non ero in questa situazione, non sapevo cosa sarebbe successo. Era una grossa responsabilità mettere su famiglia. Genitori? Non è semplice neanche per loro, viviamo l'80% della nostra vita fuori di casa. Durante il lockdown ho vissuto veramente i miei figli, è stato strano anche per loro perché non sono abituati a vedermi quotidianamente. A me piacerebbe accompagnare i miei figli con la mano per realizzare i loro sogni, non spingerli, come hanno fatto i miei genitori con me. Questa è la responsabilità più grande".

SULL'EUROPEO - "Lo vedo bene, sono positivo perché il gruppo c'è. Per vincere l'Europeo devi creare una famiglia, le qualità servono fino a un certo punto se non c'è l'amalgama giusta. Pellegrini? Siamo molto amici, andiamo in vacanza insieme. La sua bambina è nata insieme a Mattia, questo resta fuori dal calcio".

Anche Jessica ha preso la parola, parlando di Ciro come padre: "Al terzo appuntamento mi disse sarai la madre dei miei figli. Ho pensato questo mi vuole intortare, mi sembrava un po' esagerato, invece poi è andata così. Il racconto sui social? Avviene in modo naturale perché loro sono la nostra vita. I calciatori fanno i figli giovani perché andando via di casa presto sentono la mancanza della famiglia. Penso che Ciro ha sofferto la mancanza dei genitori. Lui è un papà presente nonostante il suo lavoro, è molto più severo di me. Vuole il massimo soprattutto nell'educazione, io sono un po' più morbida. È un papà e un marito meraviglioso".