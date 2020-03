INFERMERIA - Lazio, da Acerbi a Lulic: le ultime sugli infortunati

L'emergenza coronavirus continua ad attanagliare l'Italia. Solo ieri si sono registrati più di 1300 casi in una sola giornata e la situazione preoccupa. Il calcio ha giocato a porte chiuse, ma non si sa se dopo Sassuolo - Brescia di oggi potrà proseguire o potrà fermarsi. Si spera di contenere il diffondersi del virus per guadagnare tempo e riuscire a sconfiggerlo. In attesa di comunicazioni, i calciatori si preparano per il prossimi weekend. In casa Lazio, c'è attesa per la sfida con l'Atalanta di domenica a Bergamo. Inzaghi spera di recuperare tutti i calciatori in non perfette condizioni. Francesco Acerbi da oggi riprenderà ad allenarsi a pieno regime. Sabato ha caricato l'ambiente con un post sui social che recitava: "Pronto a tornare". Il problema al muscolo soleo sembra essersi risolto grazie anche alla slittamento del calendario e alla settimana avuta in più per recuperare. Situazione simile per Luis Alberto, rientrato nei giorni scorsi dopo le sedute di fisioterapia e trattamenti in Spagna dal fedelissimo Ruben Pons Aliaga. Vicino al completo recupero anche Adam Marusic dopo l'affaticamento che gli aveva fatto saltare la sfida con il Bologna. La settimana extra di riposo e di soli allenamenti ha permesso ai più provati e a tutti gli acciaccati di ricaricare le pile e rimettersi in sesto, soprattutto a Jony, Caicedo e Lucas Leiva.

LULIC E LUKAKU - Capitolo a parte meritano i due esterni sinistri, partiamo dal capitano. Il bosniaco sta proseguendo la riabilitazione in Svizzera dopo il secondo intervento alla caviglia. La situazione è in netto miglioramento e, complice lo slittamento del calendario, il numero d19 spera di saltare meno partite possibile. Il rientro in campo è previsto per metà aprile. Jordan Lukaku, invece, insegue la condizione migliore dopo i soliti problemi al ginocchio. Inzaghi spera che il belga possa tornare quello di due anni fa, quando spesso il suo ingresso spaccava le partite.

