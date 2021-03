Inzaghi e il rinnovo: il mister attende un nuovo incontro con Lotito

Non fa più notizia la situazione di stallo in casa Lazio sul rinnovo di Simone Inzaghi. I tifosi hanno capito che dietro a questa lunga attesa, oltre al mancato accordo sull'offerta fatta da Lotito, ci sono anche le proposte arrivate da altre squadre di Serie A. Il Napoli è quella che si è mossa più concretamente con dei contatti già avvenuti in passato ma anche la Fiorentina ha sondato il terreno. Il tecnico piacentino sta prendendo tempo, i 2,5 milioni a stagione dei biancocelesti sono sempre lì sul piatto e rimanere nella Capitale resta la sua priorità.

INCONTRO - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Inzaghi e Lotito non hanno più avuto modo di vedersi per discuterne di persona. Dopo l'incontro del 9 dicembre scorso in cui è stata formalizzata l'offerta, il presidente è stato impegnato da altre questioni, specie quelle relative al caos tamponi che ancora si porta dietro. Il mister attende un nuovo incontro per chiudere la questione, fino a metà aprile non prenderà impegni con altri club, dopodiché sarà lecito guardarsi seriamente intorno.

Lazio sotto shock: morto il classe 2002 Guerini in un incidente

Guerini, il cordoglio della Lazio: "Ancora increduli, sconvolti dal dolore"

TORNA ALLA HOME PAGE