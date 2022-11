Juventus - Lazio, è Provedel vs Szczesny: scontro fra titani dell’imbattibilità

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - C’è attesa per la sfida di stasera tra Juventus e Lazio, il fischio d’inizio è fissato alle 20:45. Saranno loro a spegnere le luci della Serie A che, per qualche mese, andrà in vacanza per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar. I biancocelesti, così come i bianconeri, vogliono concludere al meglio l’anno e possibilmente tra le prime quattro posizioni della classifica. Le due migliori difese del campionato si troveranno faccia a faccia, ma il confronto sarà principalmente tra Szczesny e Provedel. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, gran parte del merito per aver costruito il bunker difensivo delle aquile va all’ex Spezia. L’errore di Maximiano col Bologna è stata la sua fortuna, da quel momento non è mai più uscito. È primo, tra i colleghi della massima serie, a quota nove clean sheet e secondo in Europa. Meglio ha fatto solo il Barcellona di Xavi ora a 11. Non resta a guardare il polacco che, finora, ha totalizzato 6 clean sheet su 8 gare disputate ai quali si aggiunge anche la miglior percentuale di parate: 83,3%. Sono loro le “eccellenze” di questo campionato.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE