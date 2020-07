Juventus - Lazio, scelto l'arbitro per il big match: i precedenti

Sarà Daniele Orsato di Schio l'arbitro di Juventus-Lazio, posticipo della 34ª giornata del campionato di Serie A 2019/20 in programma lunedì alle 21.45 all'Allianz Stadium. La coppia di guardalinee sarà Manganelli - Preti, il quarto uomo Piccinini, al VAR Mazzoleni e AVAR Schenone.

I PRECEDENTI CON ORSATO - Il fischietto veneto ha già diretto i biancocelesti in 37 occasioni e il bilancio sorride alla Lazio: in 14 circostanze i biancocelesti hanno ottenuto i tre punti, in 15 hanno pareggiato ed in 8 sono usciti sconfitti. In questa stagione, Orsato aveva già arbitrato la Lazio in occasione del settimo turno di campionato, nel quale gli uomini di Inzaghi avevano pareggiato per 2-2 con il Bologna, nella decima giornata, vinta dai biancocelesti per 4-0 contro il Torino, nella diciannovesima, vinta contro il Napoli, e nella ventisettesima, persa a Bergamo contro l'Atalanta. Orsato, inoltre, ha già arbitrato una gara tra Juventus e Lazio: il precedente risale al 20 maggio del 2015, giorno della finale di Coppa Italia vinta dai bianconeri per 1-2 ai supplementari. Infine, Orsato vanta un primato biancoceleste nella decade appena conclusasi: dal suo triplice fischio nella finale di Coppa Italia del 2013 è scaturita, secondo i tifosi biancocelesti, l’esultanza più bella del decennio.

