La Lazio riparte da Immobile: con il Sassuolo la sfida azzurra a Scamacca

Ciro Immobile ha due obiettivi in testa: trascinare la Lazio in Europa e vincere la quarta classifica marcatori in Serie A della sua carriera. La sfida al Sassuolo è una ripartenza, dopo il derby perso e la delusione della mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale. Come al solito ha ricevuto tanti attacchi gratuiti in Nazionale, che hanno fatto male, ma Ciro quando torna a vestire la maglia biancoceleste risponde a suon di gol. La partita di sabato poi lo mette di fronte a colui che in Turchia è stato il suo erede designato in azzurro (e che ha incontrato anche lui delle difficoltà), Gianluca Scamacca.

PROSPETTIVE - Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei Immobile non rinuncerà alla Nazionale. Nella sua testa cerchiata di rosso c'è Italia - Argentina del 1 giugno a Wembley, poi vedrà quali saranno i piani del ct. L'obiettivo è arrivare ad allora con la qualificazione europea della Lazio e con la quarta vittoria della classifica marcatori, cosa mai successa a un italiano: Meazza, Boffi, Riva, Pulici, Platini, Pruzzo e Signori sono fermi a tre come Ciro. L'avversario diretto è Vlahovic, che ha segnato 21 gol come Immobile, ma con 3 presenze in più. L'attaccante biancoceleste vuole sfruttare alla grande le ultime 8 giornate, vincere l'arrivo in volata e chiudere ancora una volta la stagione da attaccante migliore in Italia. E a contare sono i numeri, non le chiacchiere.