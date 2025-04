La Lazio si sdoppia: una per la Coppa e una per il derby

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Alle spalle la vittoria sull’Atalanta, primo atto di una settimana di fuoco che attende la Lazio. Prima l’Europa e la sfida con il Bodø, poi il derby contro la Roma. Serviranno due Lazio come mister Baroni ci ha abituato nella prima parte di stagione, servirà l’apporto dell’intera rosa per provare a a uscire nel migliore dei modi da questo doppio appuntamento decisivo per la stagione biancoceleste.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport tra il match contro il Torino e quello contro l’Atalanta Baroni ha cambiato ben 7 giocatori, record stagionale, mai il tecnico ne aveva sostituiti così tanti tra una gara e l’altra. Lo stesso, in parte, potrebbe succedere con i prossimi due appuntamenti.

Il tecnico ha già in mente quale sarà la Lazio di Bodø, quella del derby verrà di conseguenza anche tenendo conto dell’impegno sul campo sintetico e forse anche sulla neve. In porta, in Europa, potrebbe tornare Provedel con Hysaj e Marusic che hanno riposato contro l’Atalanta. In difesa spazio a Gila e Romagnoli, recuperato, con Guendouzi che verrà affiancato da Vecino vista la squalifica di Rovella. Isaksen, che ha consegnato il successo contro la Dea, tornerà titolare insieme a Pedo e Zaccagni, Dia in avanti.

Per il derby le possibilità si moltiplicano: in porta Provedel o Mandas con Marusic a destra e l’idea Pellegrini a sinistra. A centrocampo tornerà a formarsi la coppia Rovella-Guendouzi con Dia e Taty che potrebbero tornare a giocare insieme.