Lazio, gli 'anziani' del gol: Pedro insegue Klose in un dato speciale

© foto di (C) Domenico Cippitelli

RASSEGNA STAMPA - Ancora decisivo, ancora dalla panchina. Ci è voluto Pedro per riprendere il Parma e per permettere alla Lazio di rimanere ancora in lotta per la qualificazione in Champions Laegue. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, lo spagnolo è diventato il più anziano tra i calciatori dei cinque maggiori campionati europei a raggiungere la doppia cifra di gol (12) in tutte le competizioni.

Come se non bastasse, è anche il secondo secondo giocatore più vecchio (37 anni, 274 giorni) ad aver realizzato una marcatura multipla con la Lazio in Serie A dopo Miroslav Klose (37 anni, 306 giorni nel 2016 contro il Palermo). Chissà che, rimanendo poi nella Capitale, l'ex Barcellona non possa superare il tedesco in questa speciale classifica.

