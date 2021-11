Lazio, 3 milioni e un mese solo per la Serie A: la vittoria col Galatasaray vale doppio

Ci sono almeno due buone ragioni per ritenere la gara del 9 dicembre all'Olimpico col Galatasaray tra le più importanti della stagione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, vale 3 milioni in più da aggiungere ai 9 già messi al sicuro con il girone d'Europa League. In più, un mese supplementare di stacco per pensare solamente al campionato. Nel caso in cui la Lazio dovesse battere i turchi all'Olimpico, chiuderebbe al primo posto, qualificandosi direttamente agli ottavi. A quel punto tornerebbe in campo il 10 e il 17 marzo per giocarsi l'accesso di quarti. Qualora, al contrario, pareggiasse o perdesse, chiuderebbe il girone al secondo posto, perderebbe un paio di milioni e tornerebbe in campo per gli spareggi il 17 e il 24 febbraio per sfidare una squadra "retrocessa" dalla Champions.

ULTIMO SFORZO - Servirà un ultimo sforzo. Perché, in caso di vittoria, Sarri avrebbe tre mesi pieni per concentrarsi solo sulla rincorsa al quarto posto in Serie A, riuscendo a gestire con superiore tranquillità anche la Coppa Italia. Il tecnico avrebbe dalla sua argomenti forti con Lotito per quanto riguarda il mercato: chiede un terzino di piede sinistro da alternare a Marusic e un attaccante duttile per creare alternativa. Per quanto riguarda i soldi, invece, i ricavi Uefa hnno consentito alla Lazio di mettere al sicuro già 9 milioni. A questi si potrebbe aggiungere il milione per il primo posto nel girone, oppure 550 mila euro per il secondo. E non solo: la qualificazione agli ottavi garantisce un ulteriore 1,1 mentre chi si qualifica agli spareggi becca 500 mila euro. A questi si aggiungerebbe il premio-vittoria di 630 mila euro, per un totale di quasi 3 milioni di euro. Soltanto a torneo concluso, verrà calcolata invece la quota per il market pool.

