Lazio, quando il rientro diventa un'odissea: sette ore da Mosca a Formello

Sono saliti sul pullman, lasciando l'albergo di Mosca alle 9 di mattina, le 11 in Russia. Un'ora di trasferimento per raggiungere l'aeroporto, un'altra persa per i controlli. Dopodiché, quattro ore di volo, l'arrivo a Fiumicino dopo le 15. Un'ora abbondante per uscire dal Leonardo Da Vinci, salire sul pullman e percorrere altri sessanta chilometri per raggiungere Formello, intorno alle 16.30. Il viaggio, o sarebbe meglio chiamarla odissea, che i giocatori della Lazio hanno svolto per tornare a Roma è durata ben sette ore e mezzo. Logiche le preoccupazioni di Maurizio Sarri, che ha mandato in campo per un allenamento leggero solamente le riserve, a cui si sono aggiunti Milinkovic, Cataldi e Lazzari, entrati nell'ultima mezz'ora della sfida contro la Lokomotiv.

RECUPERO - L'allenatore poi ha mandato tutti a casa, chiedendo loro di provare a recuperare nel miglior modo possibile. Questo pomeriggio la Lazio si ritroverà a Formello per la seduta di rifinitura, l'unica disponibile per preparare la gara di Napoli. Subito dopo, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è prevista la partenza in treno dalla stazione Termini. Per quanto riguarda l'infermeria, tutti i calciatori dovrebbero esser disponibili, compreso Immobile, in campo per 65 minuti (e autore di una doppietta) nell'ultimo match. Toccherà a Sarri, per cui quella contro gli azzurri non potrà mai essere una partita normale, fare il resto. È un allenatore scaltro, sa bene quali sono i segnali della Lazio, pronta al decollo. Ai confini del divertimento, sta per esplodere. Ecco dove si trova oggi la squadra, che aveva confermato l'impressione nei primi 15' contro la Juve. Poi l'infortunio di Danilo e la gara è cambiata. Che quanto visto sia da lezione per il big match di domenica.

