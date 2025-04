Lazio, a centrocampo c'è un problema: Dele-Bashiru l'unica soluzione?

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il ritorno di Castallenos dall'infortunio ha permesso alla Lazio di riacquisire certezze in attacco. Un recupero fondamentale in vista di un finale di stagione concitato e nel corso del quale anche un punto farà la differenza per una qualificazione europea o non. La squadra di Marco Baroni è chiamata a dare una risposta già da oggi. La concorrenza ha vinto, eccezion fatta per l'Atalanta e in attesa del Bologna contro l'Udinese, per questo conquistare tre punti sarà fondamentale per riportarsi davanti a tutti e riagganciare la Juve.

SENZA L'ATTACCO CHI SEGNA? La Lazio avrà bisogno dei gol di Castellanos e di quelli di Dia, quest'ultimo tornato a segnare con il rientro del Taty, ma potrebbero non bastare. Uno dei problemi di questa squadra, infatti, è stata sempre la carenza di gol dagli altri reparti. Al di là delle due punte e di Zaccagni e Pedro, le reti sono arrivate sempre e soltanto dai difensori con Romagnoli e Marusic su tutti e Gigot ad accompagnare. La Lazio ha bisogno anche di altri reparti, tra questi sicuramente un centrocampo che oggi vanta Dele-Bashiru come suo miglior finalizzatore con 3 gol in Serie A, come riporta Il Messaggero.

POCHI GOL DA CENTROCAMPO - A seguire il centrocampista nigeriano, infatti, ci sono solamente Vecino e Guendouzi con 1 rete a testa, con Rovella fermo ancora a 0 e che questa sera punterà a riprendersi quanto gli era stato tolto, sempre contro il Parma, nella partita d'andata. Cinque gol per quattro centrocampisti, con la stragrande maggioranza che sono stati segnati da un giocatore utilizzato di solito a gara in corso e, comunque, non considerabile un titolare di questa Lazio. Troppo poco per una formazione così offensiva, troppo poco per una squadra che vuole ambire a un finale di stagione eroico.

