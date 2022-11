Lazio, a Rotterdam per invertire la rotta e cancellare il "mal di trasferta"

"Mal di trasferta", non c'è forse un modo migliore per descrivere l'andamento europeo della Lazio. Lontano dalle mura amiche dell'Olimpico i biancocelesti faticano più che mai. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei l'ultima vittoria risale allo scorso anno con il 3-0 rifilato alla Lokomotiv Mosca firmato Immobile e Pedro.

Prima di questo precedente bisogna risalire al 2018 per trovare un'altra vittoria in trasferta: in panchina sedeva Inzaghi e la Lazio si impose sul Marsiglia con le reti di Caicedo, Wallace e Marusic. Da quella gara in poi, a parte la Russia, sono arrivati 5 pareggi e ben 9 sconfitte.

Nella stagione 2018/2019 la Lazio perse tre trasferte su tre contro Cluj, Rangers e Rennes, mentre l'anno della Champions riuscì a portare a casa tre pareggi contro Bruges, Zenit e Borussia Dortmund. Nella scorsa stagione invece arrivò il ko contro il Galatasaray in Turchia, un pari a Marsiglia, e una sconfitta contro il Porto nei playoff che portò poi all'eliminazione dall'Europa League.

A Rotterdam l'obiettivo è quello di invertire la marcia: il girone non permette di fare calcoli e quindi l'unico obiettivo rimane quello della vittoria per qualificarsi come primi nel girone e anche per sfatare il tabù trasferta.