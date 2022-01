Lazio, Acerbi ruggisce: vuole giocare per riconquistare i tifosi

RASSEGNA STAMPA - Acerbi c'è e ruggisce per dare un segnale a squadra e tifosi. Il leone biancoceleste è alle prese con l'infortunio ai flessori della coscia sinistra rimediato il 6 gennaio, ma, secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, il rientro è vicino. Il difensore potrebbe esserci già contro la Fiorentina: da ora verrà monitorato quotidianamente per verificare i progressi. La situazione è in divenire, si vogliono evitare ricadute. Nonostante non fosse già al top della condizione, mentale e fisica, la sua assenza è stata importante in queste ultime settimane. Ace ha saltato anche lo stage con la Nazionale per concentrarsi sulla sua riabilitazione.

TIFOSI DA RICONQUISTARE - I fischi arrivati contro l'Empoli sicuramente non sono stati piacevoli, la spaccatura con la tifoseria è netta, ma il rapporto è ancora recuperabile. Acerbi è uno dei pezzi pregiati della Lazio e la squadra ha bisogno di lui tanto quanto lui abbia bisogno del supporto dei propri tifosi. Dopo l'esultanza polemica e le dichiarazioni contro il Genoa, i laziali avevano chiesto un confronto a Venezia che non c'è stato. Si spera ora si possa trovare un punto d'incontro per andare avanti e continuare insieme.