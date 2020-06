Lazio, Adryelson: "Club che ammiro, sarebbe un onore giocarci"

Da più parti negli ultimi giorni sono rimbalzate le voci che vogliono Adryelson Shawann Lima Silva nel mirino della Lazio in ottica calciomercato. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il difensore classe '98 dello Sport Recife ha commentato il suo accostamento al biancoceleste: "La Lazio è una società grandissima, italiana e mondiale. Conosco la sua storia e la ammiro molto. Si parla molto dell’interesse di diversi club, lascio che se ne occupino i miei dirigenti. Ma naturalmente penso che per ogni giocatore sarebbe un onore giocare nella Lazio ed è lo stesso per me". Nessun contatto diretto con la dirigenza del club capitolino però secondo Adryelson, che però confessa di essere sempre stato un grande fan della Serie A e dei difensori che vi hanno militato, in particolar modo di Fabio Cannavaro. Sul proprio futuro il brasiliano non si sbilancia: "Cerco di stare lontano da queste speculazioni. Mi piace lavorare, allenarmi e fare del mio meglio nello Sport perché so che questo è il modo migliore per diventare un giocatore di punta. Il futuro, come ho detto, lo lascio nelle mani dei miei agenti. Sanno cosa è meglio per me e per i miei obiettivi da giocatore".

