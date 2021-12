Lazio, anche Lotito a Formello: a Sarri e alla squadra chiede la svolta

RASSEGNA STAMPA - Dopo il pareggio beffa contro l’Udinese, la Lazio ha confermato di essere in un momento di stallo dal quale fatica ad uscire. La situazione comincia a preoccupare non solo Sarri ma anche il presidente, che ultimamente si sta facendo vedere sempre di più dalle parti di Formello. Se nelle volte precedenti si è presentato per un confronto questa volta è rimasto in silenzio a osservare. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Claudio Lotito ieri si è presentato al centro sportivo in tarda mattinata, in largo anticipo per l’allenamento di rifinitura fissato per il primo pomeriggio alle 15. Prima ha seguito la gara della Lazio Women e poi si è trattenuto per lungo tempo. Ha aspettato qualche giorno, dopo la gara di giovedì, per presentarsi a Formello. La rabbia e il nervosismo dovuti a quel momento non sarebbero stati utili alla causa, a mente fredda si ragiona meglio motivo per cui venerdì ha lasciato che il confronto fosse solo tra squadra e allenatore. È stata dunque una vigilia silente in quel di Formello, ciò che il presidente doveva dire lo ha detto ora vuole solo i fatti. È necessaria la svolta, oggi è l'occasione giusta.

