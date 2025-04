Lazio, ansia terzini: non solo Tavares, anche Marusic andrà valutato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Continua a non esserci pace per Nuno Tavares. Già in estate si sapeva della sua fragilità fisica e che quindi andasse gestito in un certo modo, ma così non è stato, anche a causa di alternative non altezza, e ora calciatore e squadra ne pagano le conseguenze. In ciò si inquadra anche l'esclusione di Pellegrini dalla lista, poi rientrato in campionato ma rimasto fuori in Europa, che ha portato ad avere ancora meno scelte sulla fascia.

Ma cos'è successo col Bodo/Glimt? Tavares, reduce da un infortunio rimediato a Bergamo, era riuscito a recuperare in extremis per la gara contro i norvegesi, sostenendo appena uno o due allenamenti con il gruppo. Baroni lo aveva convocato come possibile carta da giocarsi nel finale o nei supplementari, ma qualcosa non è andato come pianificato.

A rovinare i piani, come spiega il Corriere dello Sport, è stato lo stop di Marusic. Nuno è dovuto infatti entrare al 68' perché il montenegrino aveva accusato un fastidio fisico e non è riuscito a continuare la gara: andrà valutato, ma rimane in dubbio per la trasferta di Pasquetta contro il Genoa. Tavares ha partecipato all’assalto finale, servendo anche il corner da cui è nato il secondo gol di Noslin, ma è crollato nuovamente a inizio supplementari per un'altra fitta agli adduttori ed è uscito tra le lacrime e gli abbracci consolatori dei compagni.