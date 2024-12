Lazio, Baroni in ansia per Lazzari: oggi gli esami strumentali

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è tornata in campo, ieri la ripresa degli allenamenti dopo il riposo concesso nel giorno di Natale. Sabato, domani, c’è l’Atalanta all’Olimpico e i biancocelesti dovranno arrivarci al meglio per quanto possibile. Gli infortuni impensieriscono Baroni che dovrà inevitabilmente rivedere le sue scelte. Vecino, Pedro e Noslin sono le assenze forzare per infortunio, non si sono allenati e a loro si aggiunge anche Lazzari.

Il biancoceleste è rimasto a riposo in via precauzionale e, riporta il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, oggi verrà sottoposto a accertamenti clinici. Il tecnico è in ansia, spera di non dover rinunciare a un altro giocatore. È in bilico per il big match all’Olimpico, tutto dipenderà dall’esito della risonanza. Non sta molto bene e anche se gli esami dovessero dare risposte confortanti, metterlo in campo potrebbe essere rischioso.

