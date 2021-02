Lazio - Bayern Monaco, le probabili formazioni: Inzaghi si affida alla vecchia guardia

LAZIO BAYERN MONACO PROBABILI FORMAZIONI - Lazio - Bayern Monaco, ci siamo. La partita più attesa dell'anno è arrivata e i biancocelesti si sono avvicinati all'incontro con una vittoria in campionato, a differenza degli avversari che hanno perso contro l'Eintracht Francoforte. Oggi la Lazio si ritroverà a Formello per preparare la sfida valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League e Inzaghi studierà l'undici da mandare in campo contro i campioni tedeschi: Lazzari, squalificato in campionato, ci sarà. In difesa Musacchio sarà ancora al fianco di Acerbi e Patric, mentre in attacco Immobile cercherà di vincere la sfida a distanza con Lewandowski.

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Hoedt, Parolo, Armini, Fares, Lulic, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, Pereira, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1) - Neuer; Süle, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Goretzka, Coman; Lewandowski. A disp: Hoffmann, Javi Martinz, Choupo-Moting, Sarr, Roca, Musiala, Zaiser. All. Flick

ARBITRO: Orel Grinfeeld (ISR)

