Lazio, Ciro e Jessica Immobile a C'è Posta per te: la sorpresa per Elena nel ricordo di Fabrizio - FOTO

"Questa è la storia di un regalo". Inizia così la puntata di C'è Posta per te, il people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che ha avuto come ospiti Ciro e Jessica Immobile. Il centravanti biancoceleste e sua moglie sono i protagonisti della prima storia della serata ed entrano in studio tra gi appalusi del pubblico. La padrona di casa li accoglie facendo i complimenti a entrambi: "Siete sempre una bellissima coppia". Emozionati, sorridenti ed elegantissimi i due hanno ricevuto la standing ovation dei presenti. Maria ha poi detto a Jessica: "Tuo marito è timido?". "Molto, molto" la risposta di lady Immobile, seguita dal "Davanti a te ancora di più" di un Ciro visibilmente emozionato.

LA STORIA - Ciro e Jessica sono il regalo per Elena, una giovane donna di Roma che ha da poco perso suo marito Fabrizio, morto in un incidente stradale. La madre, il fratello e la sorella della ragazza hanno scritto al programma per essere vicini alla loro cara che, dopo la scomparsa del consorte, si è fatta carica del suo ruolo di mamma senza colpo ferire. La famiglia della ragazza ha scelto Immobile perché il marito era un grandissimo tifoso della Lazio a tal punto da far nascere la primogenita il 9 gennaio come la prima squadra della Capitale. Durante il funerale la bara dell'uomo aveva sopra la bandiera delle aquile e la chiesa era piena di palloncini bianchi e celesti. Un regalo per lei che inevitabilmente gli ricorderà il suo amato.

L'INCONTRO - Dopo la lettera introduttiva di Maria De Filippi, Elena incontra finalmente Ciro e Jessica. L'attaccante della Lazio dice: "Non ci possiamo abbracciare per questa situazione, ma vorrei stringerti. Sei da insegnamento per tutte le persone che si abbattono per qualche problema piccolo. Hai una dignità invidiabile. Mi hanno parlato di Fabrizio dicendomi che amava tre cose: te, le tue figlie e la Lazio. Quindi mi sento amato anche io (ride, ndr)". Anche Jessica si complimenta con la ragazza per il coraggio e le ricorda che rivedrà suo marito nei gesti, negli odori e nelle azioni delle loro figlie. Poi è il tempo dei regali con vestiti e giocattoli per le piccole. Per Elenoire e Vittoria ci sono anche le maglie della Lazio con il numero 17 e i nomi sulle spalle. "Le stiamo mettendo sulla strada giusta, Fabrizio sarà contento" sorride Immobile che poi regala a Elena anche qualche giorno sulla neve con una sua amica per ricordarsi di essere anche una donna giovane e non solo una mamma. La ragazza togie la busta e riabbraccia la famiglia lasciando poi lo studio insieme a Ciro e Jessica tra gli applausi del pubblico.