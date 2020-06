Lazio, con la Fiorentina è un rebus: Inzaghi fa la conta degli infortunati

Una serata pesante quella di Bergamo per la Lazio. Per mezz'ora si è rivista la squadra dominante di prima della sosta, capace di fare due gol all'Atalanta e metterla alle corde sfiorando il tris in due o tre occasioni. Poi la condizione fisica ha fatto la differenza. Ed è proprio il capitolo delle energie e degli infortunati che preoccupa di più Simone Inzaghi in vista della Fiorentina. Sabato infatti si torna in campo e ad oggi la formazione è un rebus.

INFORTUNATI - Prima del rientro a Roma in tarda mattinata Inzaghi parlerà con lo staff medico per un focus sugli infortuni. Su Lulic i tempi sono lunghi e il rischio è di rivedere il capitano nel prossimo campionato. In conferenza pre Atalanta inoltre il tecnico aveva escluso il recupero di Leiva e Luiz Felipe per la Fiorentina. Per il centrocampista era prevista una riflessione tra Torino e Milan a causa del ginocchio che tende a gonfiarsi. Il difensore invece aveva riportato una lesione di primo grado agli adduttori: salterà il Torino ed è in dubbio anche per il Milan. Al Gewiss Stadium si è fermato Cataldi per una distorsione alla caviglia, rimediata per stoppare un cross di Gomez. Radu e Correa invece hanno chiesto il cambio per affaticamento muscolare, andranno valutati per la Fiorentina.

FORMAZIONE - L'unico recuperabile è Marusic, che soffre per un'elongazione ai flessori della coscia. Il problema è che ha pochi allenamenti nelle gambe, ma anche in panchina darebbe un'alternativa a gara in corso a Inzaghi. Difficile avere certezze, ma al momento la formazione potrebbe essere con Patric, Acerbi e Bastos da vanti a Strakosha. Lazzari e Jony sugli esterni, Parolo play in mezzo a Milinkovic e Luis Alberto e davanti Immobile e Caicedo.

