Lazio, conferenza Romagnoli: "Vogliamo il primo posto. Si parla poco di me? Meglio così"

BRAGA - Ci sarà Alessio Romagnoli ad accompagnare mister Baroni nella conferenza stampa della vigilia di Braga-Lazio, ultima gara del mega-girone europeo.

Come ti poni davanti alle critiche? Come ti vedi qui alla Lazio in futuro?

Una domanda che mi fanno spesso. Non mi interessano le critiche, penso solo a fare bene e dare il massimo. Per il futuro non lo so, non dovete fare questa domanda a me. C'è chi dice che dovevo andare via in passato o che andrò via. Io qui sto bene, sto veramente bene. Ho voluto io tornare qui. Finché posso dare una mano lo farò, poi vedremo, non so dire quello che succederà.

Ti dà fastidio sentir parlare di approcci sbagliati della Lazio? Perché a volte si parte male?

Non è questione di approccio sbagliato, la nostra difficoltà è reagire al momento negativo. Con la Roma e con la Fiorentina abbiamo preso due gol subito, può succedere di partire male ma serve la forza mentale per essere dentro la gara e ripartire. In questo senso dobbiamo crescere.

Domanda al contrario: non si parla troppo poco di te come punto di forza della Lazio?

Meglio, così posso lavorare tranquillamente. Non mi piace stare al centro dell'attenzione, qui o altrove ho sempre cercato di lavorare bene e di dare il massimo. I risultati aiutano a far parlare bene, il primo anno abbiamo fatto bene a livello difensivo. Ora si parla dei giovani, è giusto, tanti stanno crescendo bene. Va bene così. Io devo solo lavorare per la squadra e dare tutto me stesso.

La Lazio può ripetere una stagione come quella di due anni fa?

Dipende da noi, dobbiamo avere l'ambizione di vincere ogni partita. Vogliamo crescere, vincere aiuta a vincere, sappiamo che si può fare qualcosa di importante, non dobbiamo sederci e continuare a lavorare. Anche domani sarà importante come sfida da giocare, siamo pochi ma dobbiamo dare tutto, vogliamo arrivare primi e vincere tutto ciò che si può.