Lazio, controlli svolti da Immobile: dita incrociate per Ciro

Controlli clinici effettuati. Ciro Immobile si è sottoposto poco fa a nuovi accertamenti strumentali per valutare l’entità dell’infortunio al polpaccio. Martedì aveva già effettuato una risonanza magnetica, gli esami sono stati ripetuti oggi, l’edema non permetteva un’attenta valutazione delle sue condizioni. A breve se ne saprà di più, si capirà di quanto tempo avrà bisogno l’attaccante per tornare a disposizione. Per la Juventus ci vuole un miracolo, la speranza è che lo stop non sia troppo lungo. Dita incrociate.