Lazio, Dele-Bashiru: la Nazionale per convincere Baroni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Lazio e Nazionale, non precisamente in questo ordine, sono gli obiettivi che Dele-Bashiru si è posto in questa stagione: conquistare in toto la fiducia di Baroni e anche quella del ct della Nigeria. Il calciatore biancoceleste è entrato nella ripresa nella sfida contro il Benin vinta per 3-0 e spera, questo pomeriggio, di conquistare una maglia da titolare nella trasferta contro il Ruanda nel match valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport Dele-Bashiru spera di convincere mister Baroni con una buona prestazione in Nazionale. In questo inizio di stagione aveva portato a casa un'ottima prestazione all'esordio contro il Venezia ma l'arrivo di Dia e la decisione di schierare la coppia d'attacco Castellanos-Dia, e il conseguente cambio di modulo, lo ha leggermente penalizzato. Sta a lui, ora, giocarsi un posto con Rovella, Guendouzi e Vecino oppure proporsi come trequartista nel caso l'allenatore decida di rinunciare a una delle due punte.