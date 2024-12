Lazio | Dia, prossime 48 ore decisive: vuole esserci contro il Napoli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sarà una settimana di fuoco quella che attende la Lazio. La squadra di Baroni scenderà in campo giovedì nella sfida di Coppa Italia contro il Napoli e poi sfiderà nuovamente gli azzurri di Conte in campionato. Due match importanti in cui il tecnico spera di recuperare Dia. L'attaccante, colpito duro alla caviglia nella sfida contro il Ludogorets, è rimasto ai box nella gara contro il Parma e la speranza è quella di vederlo in campo nella sfida dell'Olimpico.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport Dia è importantissimo per Baroni che può impiegarlo sia come centravanti da affiancare a Castellanos o come sua alternativa. Per questo le prossime 48 ore saranno decisive per capire le condizioni del senegalese che stringerà i denti per dare il suo contributo in queste due gare fondamentali.