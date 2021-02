Lazio, è emergenza in difesa: le soluzioni per Inzaghi

La Lazio mette nel mirino la Sampdoria. La partita di sabato alle 15 è una grande occasione di ripartenza dopo la sconfitta di San Siro, in un turno in cui ci sono due scontri diretti per l'alta classifica (Milan - Inter e Atalanta - Napoli). Mister Inzaghi però deve fare i conti con l'emergenza in difesa: out Luiz Felipe, Radu e Hoedt, rimangono a disposizione Patric, Musacchio, Acerbi e Parolo. Se per il brasiliano (prosegue il recupero a Monaco di Baviera) e l'olandese (squalificato) erano assenze già note, nelle ultime ore è diventata praticamente certa anche quella di Radu. Il Boss dovrà operarsi all'ernia inguinale e resterà fuori circa un mese. Molto probabile l'impiego del terzetto Patric, Musacchio, Acerbi, restano da capire le posizioni, soprattutto se il Leone scalerà ancora sul centro-sinistra. Parolo è l'altra carta a disposizione di Inzaghi, che non potrà inventare ulteriori soluzioni con gli esterni. La squalifica di Lazzari infatti riporterà Marusic a destra, con Fares e Lulic a giocarsi una maglia a sinistra. Il montenegrino all'occorrenza potrebbe rappresentare anche un'idea per i 3 dietro, ma non con la Sampdoria.

