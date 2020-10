Lazio, è tempo di vigilia: Lotito arriva a Formello - VD

Tempo di vigilia in casa Lazio, con la gara contro il Torino distante solamente ventiquattro ore. In attesa di comprendere chi partirà per il Piemonte al seguito di Simone Inzaghi, si sta svolgendo in questi minuti la rifinitura. Allenamento che sarà seguito, con tutta probabilità, dal presidente Claudio Lotito, appena arrivato nel Training Center di Formello.

CLICCA QUI PER IL VIDEO

Lazio, Cataldi è uscito dall'isolamento fiduciario: l'indizio social - FOTO

Juventus, Pirlo: "Ronaldo parte con la squadra, anche secondo tampone negativo"

TORNA ALLA HOMEPAGE