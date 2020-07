Lazio, emergenza senza fine: si ferma anche Radu

RASSEGNA STAMPA - Piove sul bagnato in casa Lazio che continua a perdere pedine per infortuni più o meno importanti. Dopo Lulic, Lucas Leiva, Marusic e Correa, solo per citare i lungodegenti, si è fermato anche Stefan Radu. Il difensore romeno, uscito a metà gara nella sfida con l'Udinese, ha subito una lesione al polpaccio che rischia di compromettere le ultime cinque giornate. Il numero 26 biancoceleste, che alla Dacia Arena aveva anche rimediato un brutto pestone da Okaka, potrebbe aver finito qui il suo campionato rendendo ancora più corto l'elenco di calciatori a disposizione di Simone Inzaghi. Come sottolinea un articolo dell'edizione odierna de Il Tempo, il mister dovrà fare i miracoli per la sfida di lunedì con la Juventus. Anche la difesa, reparto che sembrava essersi salvato dalla serie incredibile di infortuni, ha gli uomini contati. Oltre a Radu, infatti, non ci sarà lo squalificato Patric che tornerà giovedì con il Cagliari. A disposizione ci sono Acerbi e l'appena rientrato Luiz Felipe, mentre sono da valutare sia Bastos che Vavro. Il primo è alle prese con un affaticamento, mentre il secondo combatte tra problemi agli adduttori e la pubalgia che negli ultimi mesi ne hanno limitato gli allenamenti. Inzaghi spera di recuperare entrambi per provare a chiudere il discorso Champions.

