Lazio - Empoli, la risposta dei tifosi c'è: il dato della biglietteria

L'Olimpico si ripopola. Lazio - Empoli sarà una ripartenza di campionato in cui i biancocelesti riabbracceranno i loro tifosi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, su una disponibilità totale di 33 mila biglietti ieri pomeriggio ne risultavano ancora diponibili poco più di 10 mila. Già sicuri 22 mila presenti, più gli altri che si uniranno fino al fischio d'inizio delle 14,30. Un passo in avanti importante dopo le partite contro Udinese e Genoa di fine 2021 e una bella risposta alla promozione fatta dalla società: 10 euro curve e distinti, 20 la Tevere, 30 la Tevere Top e 40 la Monte Mario con omaggi per gli under 14. In un momento difficile dal punto di vista sanitario ed economico i tifosi della Lazio hanno risposto.