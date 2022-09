Lazio, esame per Marcos Antonio col Verona: sul mercato fu preferito a Grillitsch

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Contro il Verona sarà un delicatissimo esame per Marcos Antonio. L'acquisto più atteso, con Romagnoli, il brasiliano è stato preso per sostituire Leiva. Per ora è rimasto in panchina, facendo crescere dubbi e perplessità di ordine tattico. Che sia forte dal punto di vista tecnico è certo: il dubbio è se sia stato preso per fare un altro mestiere, non esattamente il suo. Non è uno schermo davanti dalla difesa. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nello Shakhtar giocava a due, non da vertice basso, in un altro tipo di calcio e di campionato. A Marassi ha sbagliato lettura, e la Sampdoria ha potuto costruire il gol del pareggio di Gabbiadini. "Impatto scadente dal punto di vista fisico", ha spiegato Sarri dopo la notte di Europa League. Ora è chiaro, servirà del tempo. L'allenatore lo sosterrà aiutandolo con un centrocampo più muscolare, ordinato, dalle distanze corte. Il resto dovrà farlo lui, spinto alla Lazio da De Zerbi.

Sarri gli telefonò in estate per ascoltare il suo parere. Sul tavolo esistevano due possibili eredi di Leiva: il brasiliano oppure Florian Grillitsch. L'austriaco era stato proposto dalla You First, la stessa scuderia di Luis Alberto, e ha firmato pochi giorni fa con l'Ajax. Inoltre, all'inizio di giugno Sarri e Lotito erano convinti che Luis Alberto potesse andar via e sarebbe arrivato Ilic, che può fare il centrale di centrocampo ed è assai più consistente del Mago dal punto di vista fisico. Oggi mettere insieme il numero 10 della Lazio e Marcos Antonio non è facile. Il rischio è smarrire gli equilibri tattici. Chi difende. A Sarri il compito di risolvere l'equivoco.

TORNA ALLA HOMEPAGE