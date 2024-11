Lazio, firmato l'accordo con Cosmopolitano: i dettagli e l'annuncio

"Oggi abbiamo sottoscritto un accordo di collaborazione tecnica con la società Cosmopolitano. Questa è una delle tante iniziative portate avanti dalla società al fine di allargare nuove conoscenze e stringere rapporti con club esteri. Ringrazio il presidente per la visita attuale e per l'ospitalità lo scorso marzo". Così Enrico Lotito annuncia la firma della partnership con il Cosmopolitano FC, club brasiliano che diventa affiliato alla Lazio per quello che riguarda la scoperta e la ricerca di talenti in Sud America. Come vi avevamo anticipato, la dirigenza della società verdeoro era in questi giorni nella Capitale insieme ad Amarildo. Firme e foto di rito a cui è seguito anche il discorso del diesse Angelo Fabiani: "Vorrei ringraziare il presidente che ci ha fatto e lo ringrazio a nome del presidente Lotito e di tutta la società. Grazie dell''interessamento di Amarildo, vecchia conoscenza della Lazio e amato dal popolo biancoceleste". Ringraziamenti anche dal presidente del club brasiliano e di Amarildo che ha aggiunto: "Grazie per tutti questi momenti speciali. Sono onorato per questo momento speciale di fare da referente per la Lazio in Brasile. Ringrazio Lotito e il direttore Fabiani e tutte le persone coinvolte in questo progetto. Vogliamo fare tutti insieme il bene della Lazio".

Vi avevamo parlato dei dettagli dell'accordo che nasce per ricercare giovani talenti, per diffondere la lazialità oltreoceano e per favorire lo sviluppo e la crescita di centri di formazione calcistica. Un nuovo tassello per la crescita del settore giovanile oltreoceano con la volontà di migliorare ancora e di scovare calciatori.