Lazio formato Europa: sì, ma quale? Attenzione ai big che potrebbero partire

RASSEGNA STAMPA - Al triplice fischio di Lazio - Lecce sarà il momento di tirare le somme, almeno per quanto riguarda l'obiettivo raggiunto dalla Lazio, o meglio, l'Europa raggiunta. La differenza, come ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, vedrà ovviamente anche gli introiti, con conseguenti riflessi sui programmi tecnici.

Champions 50 milioni, Europa 20, Conference 10, queste a grandi linee le cifre che verrebbero incassate con la qualificazione a una delle tre coppe. Oltre alle spese già previste per la prossima stagione, ci saranno anche quelle relative al completamento del pagamento di Rovella, Pellegrini, Tavares, Dia, Belahyane e Provstgaard. Il totale è di circa 50 milioni di euro, a cui vanno affiancati anche i 10,5 milioni che entreranno nelel casse bianccocelesti per i riscatti di Casale e Cataldi.

Una (difficilissima) qualificazione in Champions permetterebbe alla Lazio di trattenere i big, come Gila. Lo spagnolo è corteggiato da diversi club di Premier (l'ultimo ad aggiungersi il Bournemouth) e da diversi club spagnoli. Ma con la competizione più prestigiosa conquistata ci sarebbe modo di trattenere anche Guendouzi, Romagnoli e Castellanos, oltre a rinforzare la rosa già presente. I nomi in ballo vedono Ioannidis del Panathinaikos, già adocchiato in altre cessioni di mercato, e quello di Fazzini, sempre in cima alla lista di Baroni.

Complicata, ma meno (devono incastrarsi più tasselli), la qualificazione in Europa League. Anche in questo caso potrebbe esserci modo di trattenere giocatori del calibro di Guendouzi, allontanando le sirene in arrivo dalla Premier e quindi procedere al rinnovo del contratto. Idem per Castellanos e Romagnoli (con rinnovo da definire) e Rovella. Più ostico trattenere i big con una Conference League in tasca, con i rinnovi di Marusic e Vecino più improbabili a differenza di quello di Pedro che si prolungherà di un altro anno.

